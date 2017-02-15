Таллин рассмотрит передачу Украине списанных троллейбусов

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Мэрия Таллина рассмотрит вопрос о передаче Белой Церкви списанных троллейбусов, сообщил в среду исполняющий обязанности мэра эстонской столицы Таави Аас.

Ранее мэрия Таллина сообщила, что глава города Белая Церковь в Киевской области Геннадий Дикий направил письмо Аасу с просьбой предоставить украинскому муниципалитету старые троллейбусы LAZ из таллинского троллейбусного парка.

По словам Ааса, власти столицы Эстонии были бы готовы рассмотреть просьбу мэра украинского города, но троллейбусов марки LAZ, о которых шла речь в письме, в Таллине нет. Кроме того, списанные троллейбусы не могут быть переданы бесплатно.

"Мы будем обсуждать это тогда, когда станет ясно, какие троллейбусы украинцы хотят, потому что у нас таких троллейбусов, как они просили, нет. В этом году мы снимем с эксплуатации старые троллейбусы типа Skoda. Однако они должны приехать и осмотреть, в каком состоянии троллейбусы, так как машины старые и нуждаются в ремонте. Решение, хотят ли они такие троллейбусы, должны принять они сами", – сказал Аас службе новостей эстонского "Радио 4".

И.о. мэра Таллина также отметил, что о полностью бесплатной передаче старых троллейбусов Украине речь не идет, так как согласно действующим законам, мэрия должна получить за списанный транспорт хотя бы стоимость металлолома. "Также надо узнать, кто будет платить за отправку. По нашему мнению, это должны быть те, кто эти троллейбусы получит", – добавил он.

Напомним, в Киеве в январе в работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к были внесены постоянные изменения.