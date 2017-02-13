Запрет шансона в транспорте признает незаконным любой суд - эксперт

Фото из открытых источников Квоты на радио работают - штрафов на полмиллиона Музыкальный стиль "шансон" на русском языке запретили водителям включать в маршрутках Дубенского района Ровенской области. Такое решение на очередной сессии единогласно приняли депутаты Дубенского районного совета. Однако депутаты не предусмотрели механизм, как контролировать запрет и наказывать нарушителей.

Ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

"Если данная музыка, любая информационная политика того или иного издания собой не представляет какие-либо намерения по свержению государственного строя, умышленного оскорбления тех или иных слоев населения, т.е. антисоциальная политика, она не может быть запрещена. И в данном случае все принятые решения они являются подзаконными, это с точки зрения того, что они абсолютно не обязательны к выполнению. И в любом суде, учитывая, что органы власти принимают это решение, в таком случае, это Административный суд, в одно-два заседания это решение будет признано как незаконное", — спрогнозировал эксперт.

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