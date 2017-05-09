Крупное ДТП с участием бензовоза на въезде в Киев

Около двух часов ночи во вторник, 9 мая, на выезде в Киев (остановка Дачная) произошло масштабное ДТП с участием бензовоза, сообщает "Киев Оперативный".

"Предварительно, события происходили в такой последовательности: водитель автомобиль Daewoo Lanos с двумя пассажирами на борту остановился для посадки третьего. В этот момент в заднюю часть авто на приличной скорости въехал бензовоз Daf. В аварии пострадали пассажиры и водитель Daewoo. Всех госпитализировали", — говорится в сообщении.

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Водитель большегруза не смог объяснить, как и почему произошла авария. Тест показал, что он был трезв.

на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в недавнем ДТП на трассе Одесса — Мелитополь погибли пять человек.