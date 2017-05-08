Город сдал – город принял. Отряды Кивы заступают для наведения порядка

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Под патронатом Министерства внутренних дел и Национальной полиции в столице стартует проект "Безопасность жизни". Ветераны АТО совместно с патрульной полицией будут круглосуточно следить за общественным порядком и безопасностью в городе, так как патрульная полиция с этим не справляется.

1 мая в Буче Киевской области советник главы МВД Илья Кива презентовал проект "Безопасность жизни", основная цель которого — обеспечение патрулирования улиц и трудоустройства ветеранов АТО.

Как рассказал Кива, участники проекта прошли месячные курсы подготовки. Они официально трудоустроены и получают зарплату 10 тысяч гривен. В качестве вооружения у них будут наручники и дубинки, и они имеют право задержать нарушителя и передать его полиции. Для передвижения у них есть автомобили, купленные волонтерами. Как отметил Кива, сейчас деньги дают благотворители, а в дальнейшем они должны перейти на финансирование из городских бюджетов.

В Буче охранять порядок будут 50 человек. В Киеве около трехсот. Эстафету, по заверению Кивы, должны принять в Одессе, Харькове и других городах. Так как проекты "Общественные формирования" и "Безопасность жизни" имеют юридический статус, как и охранные агентства, в том числе, которые имеют ряд лицензий для выполнения подобной деятельности", — подчеркнул Кива.

Вот и снова пришло время возвращаться к забытому, доброму — возрождать ДНД (добровольную народную дружину). Правда, в отличие от советской модели, когда все выходили на обязательное дежурство кто в чем попало, нынешние, украинские, при параде — в зеленой форме, но без привычных повязок на рукаве, да и вообще без каких-либо знаков отличия. Поэтому украинцам надо быть внимательными, чтобы под видом эдаких дружинников их "не задерживали" проходимцы и мошенники, желающие вытрясти побольше денег.

Увы, советник министра не рассказал, будут ли его дружинники "дружинить" в самых опасных местах Киева: парках, скверах, темных переулках, куда патрульная полиция ни разу не заходила, или же тоже будут обходить эти места десятой дорогой, дефилируя только по хорошо освещенным центральным улицам. Да и на каких основаниях они будут производить задержание и почему граждане должны им подчиняться. А в этом большая загвоздка.

"В Уголовно-процессуальном кодексе и в Уголовном кодексе есть понятие "гражданское задержание", к примеру, представители охранных компаний могут задержать преступника и доставить их в органы внутренних дел, которые и будет решать вопрос о задержании, о предъявлении подозрения и так далее. Поэтому принимать отдельные законы для отдельных формирований нет смысла, это будет нарушать Конституцию. Все вопросы по добровольным дружинам урегулированы и действуют, но они не должны быть вооружены, в том числе и спецсредствами", - отмечает адвокат Ростислав Кравец. kv.npu.gov.ua Криминал минус полиция. В Украине резко вырос спрос на охранные услуги

Проявлять свою гражданскую позицию, охранять общественный порядок, сегодня может любой, но они могут только задержать, а применять спецсредства они не имеют права, как и обыскивать и требовать документы.

"Если дружинники будут задерживать кого-то из граждан против его желания — это будет нарушением и грозит им уголовной ответственностью. У них нет на это полномочий, таких, какими наделена полиция. И в случае, если они кого-то силком задержали, их можно привлечь к уголовной ответственности за похищение человека или незаконное ограничение свободы", — подчеркивает адвокат.

Как поведут себя в экстремальных ситуациях новые дружинники, покажет время. Сама идея охранять общественный порядок — отличная и главное, чтобы от нее был толк. Ведь уже создавались всевозможные "Городские варты", надцатые "сотни" и подобные организации, которые со временем себя дискредитировали, перейдя на решение коммерческих вопросов, забыв об охране общественного порядка.