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    Общество

    Часть Днепропетровской и Донецкой областей осталась без телефонной связи

    (обновлено: )13001
    Как сообщили в "Укртелекоме", из-за повреждения кабелей нет междугородней связи для абонентов Днепра и Днепропетровской области, а также нет доступа в интернет для абонентов Мариуполя и Краматорска.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Абоненты компании "Укртелеком", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, в Днепропетровской и Донецкой областях временно остались без связи в ночь на четверг из-за повреждения магистральных каналов одновременно на нескольких участках, сообщил директор департамента по связям с общественностью и внешним коммуникациям компании Михаил Шуранов.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Национализировать "Укртелеком" нельзя – Фурса

    "Сегодня ночью магистральные каналы "Укртелеком", обеспечивающие связью восток Украины, подверглись массовой атаке. В 01.11 неподалеку от Новомосковска в двух местах перерезан канал Новомосковск — Павлоград, а в 04.04 в Днепре (бывший Днепропетровск — Ред.) в кабельном колодце перебиты кабели участков Днепр-Кринички и Днепр-Каменское. Кабели только перерезаны", — написал Шуранов на своей странице в Facebook.

    По его словам, из-за повреждения кабелей отсутствует междугородняя связь для абонентов Днепра и Днепропетровской области, а также нет доступа в интернет для абонентов на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, в частности Мариуполе и Краматорске.

    Шуранов сообщил, что идут восстановительные работы, часть сервисов уже восстановлена. "Планируем закончить работы в течение нескольких часов. О факте целенаправленного повреждения телеком-инфраструктуры уведомлены полиция и СБУ (Служба безопасности Украины)", — добавил он.

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    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб".

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