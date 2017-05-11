Часть Днепропетровской и Донецкой областей осталась без телефонной связи

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Абоненты компании "Укртелеком", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, в Днепропетровской и Донецкой областях временно остались без связи в ночь на четверг из-за повреждения магистральных каналов одновременно на нескольких участках, сообщил директор департамента по связям с общественностью и внешним коммуникациям компании Михаил Шуранов.

"Сегодня ночью магистральные каналы "Укртелеком", обеспечивающие связью восток Украины, подверглись массовой атаке. В 01.11 неподалеку от Новомосковска в двух местах перерезан канал Новомосковск — Павлоград, а в 04.04 в Днепре (бывший Днепропетровск — Ред.) в кабельном колодце перебиты кабели участков Днепр-Кринички и Днепр-Каменское. Кабели только перерезаны", — написал Шуранов на своей странице в Facebook.

По его словам, из-за повреждения кабелей отсутствует междугородняя связь для абонентов Днепра и Днепропетровской области, а также нет доступа в интернет для абонентов на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, в частности Мариуполе и Краматорске.

Шуранов сообщил, что идут восстановительные работы, часть сервисов уже восстановлена. "Планируем закончить работы в течение нескольких часов. О факте целенаправленного повреждения телеком-инфраструктуры уведомлены полиция и СБУ (Служба безопасности Украины)", — добавил он.

Читайте также: Бортник о "большой сделке" между США и РФ

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб".