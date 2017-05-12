Полиция задержала мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Днепре полиция задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Им оказался 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно он, а не полицейский предоставляет команды и направляет действия молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО. Сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами в г. Новомосковске установили его местонахождение и доставили в прокуратуру Днепропетровской области для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.

Также по информации полиции, в Жовтневом суде Днепра закончилось рассмотрение дел по избранию мер пресечения другим фигурантам дела. Трем подозреваемым в массовых беспорядках 9 мая избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Нацполиция Днепропетровской области Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре

В Днепре 9 мая состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Нацполиция Днепропетровской области Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре

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По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Следствие вручило уведомление о подозрении пятерым задержанным.