наверх
12.05.201719:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция задержала мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (229)

    13903
    По информации полиции, сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами в г.Новомосковске установили местонахождение подозреваемого и доставили в прокуратуру для проведения следственных действий.
    Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре
    Нацполиция Днепропетровской области

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Днепре полиция задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая, сообщает пресс-служба  полиции Днепропетровской области.

    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН
    Ситуация в Днепре была жесткой, но стабилизируется - журналист

    "Им оказался 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно он, а не полицейский предоставляет команды и направляет действия молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО. Сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами в г. Новомосковске установили его местонахождение и доставили в прокуратуру Днепропетровской области для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.

    Также по информации полиции, в Жовтневом суде Днепра закончилось рассмотрение дел по избранию мер пресечения другим фигурантам дела. Трем подозреваемым в массовых беспорядках 9 мая избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

    Нацполиция Днепропетровской области
    Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре

    В Днепре 9 мая состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

    Нацполиция Днепропетровской области
    Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре

    Читайте также: Днепр: эхо 9 мая

    По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

    Следствие вручило уведомление о подозрении пятерым задержанным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Евросоюза и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    "Евровидение-2017" второй полуфинал
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев