Столкновения в Днепре. "Титушкам" платили по 600 гривен - МВД

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что установлены 15 человек, которые могут быть причастны к столкновениям 9 мая в Днепре, за "участие" каждому платили по 600 гривен, сообщает в пятницу пресс-служба МВД.

"Все задержанные — молодые мужчины спортивного телосложения, некоторые из них работали в охранных структурах города. Есть информация, что за участие в мероприятии им платили по 600 гривен. Также среди задержанных есть лицо, финансировавшее участников беспорядков", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, следствие работает над опознанием всех участников драки, а главным остается установление организатора провокаций.

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