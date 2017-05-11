Днепр: эхо 9 мая

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новым начальником полиции Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря. Он ранее занимал должность начальника Днепровского института внутренних дел и хорошо знает обстановку в области. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко.

Глава МВД Арсен Аваков 10 мая уволил начальников областной и городской полиции Днепра. Такой была реакция на массовую драку в городе 9 мая.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

Какая ситуация сейчас в городе, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор сайта 056.ru Андрей Никитин.

Какова ситуация в Днепре, утихомирились страсти?

— Страсти улеглись, в принципе, все достаточно спокойно. Смена руководства полицейского произошла. С утра (10 мая) была достаточно напряженная ситуация, поскольку было непонятно, снимут ли главу Игоря Репешку, которого обвиняли, в общем-то, в приказе избиения АТОшников, что не доказано, естественно, пока что.

Как глава Нацполиции оценил работу местной полиции во время драки в Днепре, ведь назначена служебная проверка действий полицейских?

— На самом брифинге было принято решение создать комиссию на уровне министерства, которая выяснит все подробности произошедшего, то есть пока четкой позиции нет — кто прав, кто виноват. Комиссия сейчас создается, личностный состав пока что неизвестен.

Читайте также: Кость Бондаренко: смею задать неудобные вопросы по декоммунизации

Звучали ли от Сергея Князева оценки работы полиции?

— В принципе, звучали оценки от всех, начиная от министра Авакова, от Князева… В принципе, избиение АТОшников – это, так или иначе, недопустимо, чем бы ни прикрывались.

Тем более, я там был на месте событий, я видел, что это происходило достаточно жестко, то один из участников АТО был доставлен в больницу с разбитой головой, с черепно-мозговой травмой. При этом, когда у него уже была черепно-мозговая травма, все лицо было в крови, ему продолжали заламывать руки. Это, конечно же, недопустимо.

Кто заламывал руки? Вы это видели?

— Да, два полицейских. Это видео есть на Youtube. Вчера было выложено, то есть непосредственно мной. Это делали сотрудники полиции. Один, насколько я помню, сотрудник именно патрульной полиции, его лицо было открыто, второй сотрудник был в шлеме.

Кто спровоцировал конфликт?

— Просили прийти без политической символики. Понятно, что определенным активистам, участникам АТО не понравилось, что пришли с символикой "Оппоблока". Произошла потасовка. Опять же, кто спровоцировал, разберется полиция. Сейчас идет расследование.

(публикуется на языке оригинала)

Своим видением ситуации относительно массовой драки в Днепре поде-лился в эфире "ГС" глава Днепропетровской областной организации партии "Социалисты" Вадим Кобылянский.

Заборона символіки 9 Травня була рішенням поліції чи це було судове рішення?

— Я думаю, що у вас трошки була ситуація невірна, тому що поліція нам не забороняла ніякої символіки. Поліція, коли ми були на інструктажі і всі учасники заходів 9 Травня, всі представники інших політичних сил, у поліції була одна вимога: додержуватись чинного законодавства і щоби не було символіки, яка заборонена законом про декомунізацію. У нас такого не було.

А стосовно заборони наших прапорів партійних червоного кольору із трояндою, то це була вимога так званих ветеранів АТО, які ще під великим питан-ням, чи є вони учасниками АТО.

Була заява, що вам влада не дозволила виходити на мітинг.

— Неправда це.

Це заява на вашому сайті…

— Там помилка, мабуть. Представники поліції нам не забороняли використовувати. Нам заборонили ветерани АТО використовувати партійну символіку.

Чому цього немає в заяві? Навіщо вводити в оману?

— Ми в оману нікого не вводимо. Я думаю, що там прикра помилка.

Із заяви вашої партії випливає, що аналогічна ситуація, коли співробітники поліції не дозволили представникам партії соціалістів підняти партійні прапори, склалась в Одесі, інших регіонах України.

— Я вам ще раз кажу: нам заборонили використовувати партійні прапори ве-терани АТО.

Смотрите также — Смотрите также: Днепр и 9 мая: в сеть попали кадры массовой драки

Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил в эфире "ГС", что Арсен Аваков хочет спасти репутацию, поскольку решение уволить силовиков Днепра из-за стычек в День Победы без итогов расследования является политическим.

Ранее юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" спрогнозировал, что может грозить активистам, спровоцировавшим в День Победы столкновения, в результате которых были травмированы как полицейские, так и участники акций.