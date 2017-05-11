БПП настаивает на обсуждении событий в Днепре 9 мая в Верховной Раде

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. По событиям 9 мая в Днепре необходимо провести независимое расследование, заявил народный депутат от фракции "Блок Пера Порошенко" Олег Барна.

В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.

"Надо определить, было задействовано достаточное количество полиции, были ли проведены соответствующие мероприятия относительно предупреждения подобных действий, кто при этом пострадал, почему не запретили такую ​​(коммунистическую — Ред.) символику на парадах… Я связался с депутатами нашей фракции, и мы договорились, что будем настаивать, чтобы эту ситуацию обсудили на профильных комитетах, есть необходимость провести слушания", — цитирует Барну пресс-служба политсилы.

"Мы обсудим подобные провокационные действия в парламенте, поскольку есть потребность усовершенствовать действующее законодательство, чтобы устранить подобные случаи. Тем более — когда речь идет о нацистско-фашистской символике", — добавил нардеп.

Напомним, накануне главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.