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    Общество

    Днепр: Филатов жестко отреагировал на обвинения в адрес Глуховери

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    (обновлено: )12702
    Мэр Днепра высказал слова поддержки новому начальнику областного главка полиции, обвинив противников назначения Виталия Глуховери в непоследовательности.
    Борис Филатов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов выступил в поддержку нового начальника ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

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    Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. 

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    "Шизофрения это тогда, когда одни и те же люди требуют вернуть в Днепр Коломойского и Корбана (экс-глава Днепропетровской ОГА и экс-глава аппарата ОГА соответственно — Ред.), чтобы навести в области порядок и тут же возмущаются назначением на УВД генерала Глуховери, который наводил с ними в области порядок в 2014 году. Эй, фейсбучное племя, вам не кажется, что вы уже окончательно деградировали?" — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    "А ну, да, у Глуховери есть ещё джип, земельный участок и красный свитер с белыми буквами… Виталий Андреич, держись, легко не будет. Впрочем в 2014 тоже было нелегко", — добавил мэр, имея в виду скандал, разгоревшийся из-за фото Глуховери в кофте с надписью "СССР". 

    Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства. 

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