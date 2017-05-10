Геращенко резко отреагировал на работу полиции в Днепре 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко заявил, что сотрудники полиции действовали 9 мая в Днепре "в нарушение закона "О полиции", применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо для охраны общественного порядка". Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Вместо того, чтобы стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции по причине, которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон. При этом сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи", — добавил он.

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По данному факту должно быть проведено служебное расследование, в результате которого сотрудники полиции, превысившие свои полномочия, должны быть уволены с занимаемых постов и привлечены к ответственности, считает нардеп.

"В числе первых проверке будет подлежать версия о договорённостях между одним из лидеров "Оппоблока" Александром Вилкулом с кем-то из руководства местной полиции", — отметил Геращенко.

По его словам, все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействия со стороны отдельных сотрудников полиции получат юридическую оценку.

"То же касается и всех тех, кто, напялив на себя оранжевые квадраты, присвоил себе право применить силу. Ваши личности будут установлены и все, кто нарушил закон, — ответят. Уверен, что министр МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и генеральный прокурор Юрий Луценко примут правильные решения для восстановления законности и порядка в Днепре", — заключил Геращенко.

Накануне в ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к Мемориалу Славы, убрать флаги с партийной символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки". Ранее в МВД заявили, что полиции удалось удержать ситуацию 9 мая в "правовых рамках".

Правоохранители применили дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО. Одного с разбитой головой забрала скорая помощь. Начато служебное расследование.