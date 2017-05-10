Полиция удержала ситуацию 9 мая в правовых рамках - МВД

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Полиции удалось удержать в правовых рамках ситуацию во время массовых акций по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"В целом правоохранительная система справилась с теми вызовами, которые были, но специфика в разных регионах была своя… Благодаря превентивным мерам в этом году удалось свести к минимуму использование запрещенной символики", — сказал спикер МВД.

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По его словам, локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, "на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений".

Также, уточнил Шевченко, в ходе столкновений телесные повреждения получили восемь правоохранителей и 15 гражданских лиц.

Всего же в Украине в различных массовых мероприятиях приняли участие около 600 тысяч человек, охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тысяч полицейских и 1 700 военнослужащих Нацгвардии.

Ранее в МВД назвали акцию "Бессмертный полк" "политической провокацией".