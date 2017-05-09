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    МВД показало видео провокаций и задержаний в Киеве

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (142)

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    Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором демонстрируется процедура задержания людей в Киеве в районе парка Славы, а также событий возле офиса "ОУН" на ул. Мазепы 6.
    канал "112 Украина"

    Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором демонстрируется процедура задержания людей в Киеве в районе парка Славы, а также событий возле офиса "ОУН" на ул. Мазепы 6.

    Ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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