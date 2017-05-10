В МВД назвали причину столкновений в Днепре

Захар Виноградов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что причиной возникновения столкновений в Днепре во время акции в рамках празднования Дня Победы стала попытка представителей одной из политсил использовать мероприятие как самопиар.

По его словам, некоторым жителям не понравилось использование партийной символики на одной из акций, в результате чего произошли столкновения, сообщает УНИАН.

Смотрите также: МВД показало видео провокаций и задержаний в Киеве

Накануне в ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к Мемориалу Славы, убрать флаги с партийной символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки". Ранее в МВД заявили, что полиции удалось удержать ситуацию 9 мая в "правовых рамках".

Правоохранители применили дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО. Одного с разбитой головой забрала скорая помощь. Начато служебное расследование.