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    Общество

    В МВД назвали причину столкновений в Днепре

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (161)

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    По словам директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, причиной столкновений в городе стала попытка представителей одной из политсил использовать акцию ко Дню Победы как самопиар.
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что причиной возникновения столкновений в Днепре во время акции в рамках празднования Дня Победы стала попытка представителей одной из политсил использовать мероприятие как самопиар.

    9 мая в Днепре
    Захар Виноградов
    Из Днепра. Две Украины это слишком много для одной Победы

    По его словам, некоторым жителям не понравилось использование партийной символики на одной из акций, в результате чего произошли столкновения, сообщает УНИАН.

    Смотрите также: МВД показало видео провокаций и задержаний в Киеве

    Накануне в ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к Мемориалу Славы, убрать флаги с партийной символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки". Ранее в МВД заявили, что полиции удалось удержать ситуацию 9 мая в "правовых рамках". 

    Правоохранители применили дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО. Одного с разбитой головой забрала скорая помощь. Начато служебное расследование.

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