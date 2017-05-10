Днепр: Филатов прекратил финансирование "ветеранских" организаций

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов вместо ветеранских организаций решил выделить финансирование союзу ветеранов АТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", — заявил Филатов.

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Также мэр города заявил, что в Днепре сложилась ненормальная ситуация в полиции.

"Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал", — написал Филатов.

Также городской голова предупредил, что готов создать свой аналог полиции.

"Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать", — написал городской голова Днепра.

Накануне в ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к Мемориалу Славы, убрать флаги с партийной символикой. По свидетельствам очевидцев, в колонне были "титушки". Ранее в МВД заявили, что полиции удалось удержать ситуацию 9 мая в "правовых рамках".

Правоохранители применили дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО. Одного с разбитой головой забрала скорая помощь. Начато служебное расследование.