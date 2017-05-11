Выводы расследования по событиям в Днепре 9 мая обнародуют через месяц

Захар Виноградов

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Выводы служебного расследования относительно действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню Победы в Днепре будут обнародованы 9 июня текущего года, сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.

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"Все записаны, все будут допрошены. Будут допрошены все сотрудники полиции, которые есть на видеозаписи. Расследование будет проведено, виновные будут наказаны, и мы договорились с общественниками, с активистами, с пострадавшими, что 9 июня будет дан отчет в здании областной полиции по всем сотрудникам полиции, "титушкам", — сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, накануне главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.