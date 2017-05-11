наверх
11.05.201703:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Выводы расследования по событиям в Днепре 9 мая обнародуют через месяц

    Тема:

    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (196)

    (обновлено: )28
    Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в ходе служебного расследования "будут допрошены все сотрудники полиции, которые есть на видеозаписи".
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Выводы служебного расследования относительно действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню Победы в Днепре будут обнародованы 9 июня текущего года, сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

    9 мая в Днепре
    Захар Виноградов
    Из Днепра. Две Украины - это слишком много для одной Победы

    В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства. 

    Смотрите также: Штурм штаба ОУН в центре Киева

    "Все записаны, все будут допрошены. Будут допрошены все сотрудники полиции, которые есть на видеозаписи. Расследование будет проведено, виновные будут наказаны, и мы договорились с общественниками, с активистами, с пострадавшими, что 9 июня будет дан отчет в здании областной полиции по всем сотрудникам полиции, "титушкам", — сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Напомним, накануне главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие