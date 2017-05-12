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    Суд арестовал одного из задержанных во время потасовок в Днепре 9 мая

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (224)

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    Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сообщил об аресте задержанного в Днепре, пообещал, что "гарантированно" будут и другие аресты.
    Один из задержанных во время столкновений в Днепре на суде
    Facebook Арсена Аваков

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Суд арестовал на два месяца одного из задержанных во время массовых столкновений в Днепре 9 мая, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. 

    В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства. 

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    "Первый Днепровский титушка уже за решеткой — приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня… и вилкулы не помогли… Далее гарантированно будет…" — написал Аваков на своей странице в Facebook.

    Никаких других подробностей и данных министр не сообщил.

    Напомним, на днях главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.

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      Один из задержанных во время столкновений в Днепре на суде
      Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
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