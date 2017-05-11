Своим бездействием полиция в Днепре провоцировала стычки - эксперт

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Глава МВД Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области, города Днепра и их заместителей по общественной безопасности за то, что они не контролировали ситуацию во время массовых акций 9 мая.

Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области назначили руководителя патрульной полиции города Днепра Владимира Богониса. Также Арсен Аваков назначил служебное расследование событий в Днепре 9 мая.

Накануне в Днепре произошла массовая драка. На ветеранов АТО, которые попросили митингующих убрать красную символику, напали молодчики спортивной внешности, которые до этого охраняли шествие, организованное "Оппозиционным блоком".

Так называемых "титушек", по данным мэра Днепра Бориса Филатова, в город привезли организованно из Кривого Рога, Павлограда и Каменского. В результате драки 14 человек травмированы и 15 задержаны. Сначала полицейские в драку не вмешивались, а потом дубинками и слезоточивым газом от полиции досталось именно ветеранам АТО.

Последствия столкновений в Днепре в День Победы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД, эксперт по вопросам деятельности правоохранительных органов Григорий Мамка.

(публикуется на языке оригинала)

Наскільки звільнення співробітників поліції стало правильною і адекватною реакцією на вчорашні події в Дніпрі?

— Це боротьба з наслідками називається, але з наслідками можна боротися, але результату, який би надав позитивного результату для суспільства, його не буде.

Ніхто ж не відповідає, коли відсторонили керівництво Дніпропетровського області, хто його туди призначив, яким чином організовував роботу. Це основне питання повинно стояти в суспільстві на обговоренні. І хто призначив, той повинен відповідати.

А так, якщо у нас поліція тісно пов'язана з політикою, доки ці наслідки будуть, це є прямим наслідком пов'язаності політики з роботою Нацполіції. Необхідно просто відсторонити політику від роботи Нацполіції, взяти туди на роботу професійних людей, які можуть це робити.

Питання ж не в тому, що вже наслідки, які ми отримали, це суспільство побачило — нанесення тілесних ушкоджень і не розібралося в ситуації, а саме основне — це робота профілактична, якою ніхто в поліції не займається. Доки не будуть займатися профілактичною роботою і виясняти всі причини та попереджати такі наслідки, ми будемо тільки отримувати в такому результаті таку роботу поліції.

Ви аналізували вчорашні події? РИА Новости Украина Константин Гришин Украина и вбитые кулаками уроки 9 мая: народ устал бояться

— По-перше, коли плануються такі заходи, вони повинні попереджатися, а саме, ті політичні сили, ті громадські організації повинні були звернутися до державної влади для того, щоб отримати певний дозвіл на проведення таких заходів. Після цього службові особи керівництва області повинні були зустрітися і провести роботу. І дати дозвіл на проведення чи не проведення таких заходів. Про це нам ніхто не каже.

На відео ви теж цього не зрозумієте. Якщо вже керівники тих політичних сил і громадських організацій отримали дозвіл на проходження даної ходи, вони повинні відповідати за тих людей, яких вони вивели на вулицю. У нас немає організаторів, нічого немає, про зустрічі ніхто нічого не каже.

Хто на себе взяв відповідальність за ці події, які трапилися на даний час? Крім керівництва Нацполіції області більше нікого ми не бачимо. Необхідно або все казати людям, або нічого не казати.

З тих відео, які розміщені в ЗМІ, бездіяльність поліції, яка була першочергова і спровокувала ці наслідки, які вилилися в побитті і вже прийнятті активних дій з боку Нацполіції. Якби до цього провели, зробили профілактичні засоби, взяли зобов'язання і відповідальність організаторів цих заходів, вже б картина була зовсім інша.

Пояснили б людям, вони взяли б на себе відповідальність і провели б таким чином бесіду. І якщо виникають якісь сутички з самого початку, необхідно першочергово проінструктувати людей і діяти жорстко в рамках закону. У зв'язку з тим, що ніхто не інструктував, ніхто жорстко першочергово не приймав ніяких заходів, а були спостерігачами, от і переріс вже в ті наслідки, що ми отримали.

Мер Дніпра говорить, що звільнене керівництво поліції було корумпованим і натякає на змову подібну 2 травня 2014 року в Одесі. Як би ви розцінили таку заяву?

— Зверніть увагу, що держслужбовці висловлюють політичні лозунги. Але при цьому ніхто не несе ніякої відповідальності. От якщо б була відповідальність, людина б задумалася, що вона каже.

Якщо керівництво було корумпованим, воно ж нещодавно призначене, і новим керівництвом вже не приймалися ніяких заходів. Не звертався б Борис Філатов з заявами, не надавав фактів. А просто сказати про те, що корумповане, окрім політики більше нічого.

Якщо були такі факти, необхідно було вживати заходи, інформувати міністра, а висовувати такі претензії в ультимативному характері. Окрім політики і непрофесіоналізму більш ніяк не можу прокоментувати.

Філатов також заявив, що мерія припиняє фінансування ветеранських організацій і пригрозив створенням певної муніципальної поліції.

— Процесу створення муніципальної поліції немає в рамках закону. Дана муніципальна поліція нічим не відрізняється від звичайної охоронної системи, яка підпорядкована ОДА. З муніципальною поліцією, вона не є в штаті Нацполіції і не наділена тими повноваженнями. Навіть розпочинаючи з форменного одягу, закінчуючи законодавствам.

З муніципальною поліцією питання має бути знято. Воно знову лежить у нас в області політики. А з приводу заяви мера про те, що буде створено, тут вже СБУ необхідно розібратися з цими заявами, як слід проаналізувати і надати їм юридичну оцінку. Тому що мер міста не може закидати такими закликами, що буде створено тому що у нас централізована влада.

І всі питання необхідно розглядати тільки в межах закону, а не телебачення, з закликами чи погрозами, чи з якимись активними діями.

Ранее юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" спрогнозировал, что может грозить активистам, спровоцировавшим в День Победы столкновения, в результате которых были травмированы как полицейские, так и участники акций.

Также народный депутат Наталия Веселова заявила в эфире "ГС", что выплаты касаются не только участников Второй мировой войны, а и тех, кто подпадает под действие ряда законов, в том числе о статусе ветеранов войны.