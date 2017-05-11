Хроника 10 мая: кровавые разборки в Николаеве, чистки в МВД Днепра, встреча Трампа и Лаврова

Преступности.Нет

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 10 мая, глава МВД провел массовые "чистки" в руководстве полиции Днепра и области, члены партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус", созданной на базе "Азова", а также ветераны АТО устроили драку в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов. Помимо этого СМИ узнали дату подписания соглашения по безвизу Украина-ЕС. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Атака "Свободы" и "Азова" на "афганцев" в Николаеве

Члены партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус", созданной на базе "Азова", а также ветераны АТО устроили драку в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса. В результате столкновений пострадали четыре человека, девять были задержаны. По данным СМИ, люди, ворвавшиеся в офис, не скрывают, что нападение является местью за инцидент во время празднования Дня Победы.

Пикет здания полиции в Днепре

Накануне у здания регионального управления Национальной полиции в Днепре состоялся пикет, к которому присоединились, в том числе и участники АТО. Ветераны АТО пришли к зданию полиции, чтобы получить информацию о массовой драке в Днепре 9 мая. Ранее сообщалось, что в 17.00 в Днепре был запланирован сбор ветеранов АТО у здания Театра оперы и балета. Также известно, что новым главой ГУ Нацполиции региона назначен Виталий Глуховеря.

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Аваков провел массовые "чистки" в руководстве полиции Днепра и области

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Аваков уточнил, что соответствующее решение принял после предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре, которые произошли 9 мая. Обязанности главы полиции Днепропетровской области будет исполнять руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду (в четверг по Киеву) провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, сообщает посольство Украины в США. "Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", — говорится в сообщении на странице дипмиссии.

СМИ узнали дату подписания соглашения по безвизу Украина-ЕС

Украина и ЕС подпишут соглашение о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая, сообщаеет информагентство УНИАН со ссылкой на источник, близкий к Европарламенту. По данным агентства, церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, которое состоится с 15 по 18 мая. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной.

Без Гонтаревой: Смолий назначен и.о. главы НБУ

Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая, сообщается в среду на сайте ведомства. "Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке", — говорится в сообщении. Как отмечается, Гонтарева готова отчитаться в Раде перед отставкой, как того требует процедура увольнения с должности главы НБУ.

Майские аномалии: в Украине выпал снег

В Украине еще с понедельника наблюдается похолодание. Так, в понедельник в столице солнечная погода сменилась дождем, однако в среду, 10 мая, температура воздуха упала до трех градусов тепла и выпал снег. Столь же резко ухудшилась погода и в Чернигове: понизилась температура и выпал снег. Интернет-пользователи активно делятся фотографиями последствий снегопада в социальных сетях.

Автор "Ночного дозора" попал в базу "Миротворца"

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко попал в базу сайта "Миротворец" за "посещение Крыма в начале мая 2017 года с нарушением украинского законодательства". Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

Правительство Франции ушло в отставку

Президент Франции Франсуа Олланд в среду, 10 мая, принял отставку премьер-министра страны Бернара Казнева и всего кабмина, говорится в документах, распространенных Елисейским дворцом. Ранее в среду Конституционный совет страны официально утвердил результаты прошедших выборов президента Франции, победу в которых одержал Эммануэль Макрон.

От последствий землетрясения в Китае пострадали 12 тысяч человек

Как минимум восемь человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в четверг утром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Двенадцать тысяч человек в общей сложности пострадали от последствий землетрясения. В результате землетрясения разрушены 1,52 тысячи построек. Местные власти эвакуировали из пострадавших районов 9,2 тысячи человек.

Встреча Трампа и Лаврова

Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 мая. Встреча прошла за закрытыми дверями. Также Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Среди главных тем разговора назывались Сирия и Украина. К тому же в Вашингтоне в среду прошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсон.

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В один из дней мая (в 2017 году – это 10 мая) отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Исторической предпосылкой учреждению этого Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. День мигрирующих птиц — это глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.