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    В Днепре подожгли офис "Оппоблока"

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    (обновлено: )58
    По предварительным данным, двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис партии, после чего скрылись на автомобиле.
    В Днепре подожгли офис Оппозиционного блока
    Пресс-служба "Оппозиционного блока"

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Офис политической партии "Оппозиционный блок" подожгли в Днепре в ночь на четверг, сообщает пресс-служба организации.

    "Офис Оппозиционного Блока находится в жилом доме. От ночного поджога могли пострадать люди. Радикалы, продолжающие раскалывать страну, пытающиеся запугать насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок. Особую тревогу вызывает, что эти действия организованы и прикрываются военизированными группами, которые контролируют мэр Днепра Филатов и нардеп Денисенко, а финансируются из бюджета Днепра", — заявил депутат горсовета Днепра Сергей Суханов.

    Пресс-служба "Оппозиционного блока"
    В Днепре подожгли офис "Оппозиционного блока"

    Сообщается, что инцидент произошел в половине четвертого утра. Так, двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис партии, после чего скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины.

    Ранее нардеп "Оппоблока" Александр Вилкул обвинил мэра Днепра Бориса Филатова в организации провокаций на 9 мая в городе.

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