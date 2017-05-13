Днепр: Филатов объявил войну ветеранским организациям

РИА Новости Украина

Оценивая события, произошедшие 9 мая в Днепре, городской голова Борис Филатов в своем посте в ФБ заявил: "С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО".

Мы решили разобраться, какие ветеранские организации Днепра получали финансирование из городского бюджета, и в каком размере. И главное – что ожидает их в будущем, пишет Егор Мороз.

Для начала обратимся к документам – решению горсовета "О комплексной программе социальной защиты жителей города Днепр на 2017-2021 годы". И первым же пунктом этой программы значится "Обеспечение выполнения ст. 20 Закона Украины "Про статус ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" касательно финансовой поддержки статутной деятельности организаций ветеранов войны". На это на 2017 год запланирована сумма 1 млн 187,1 тыс. грн. Всего же за 5 лет им планировали выделить 6 млн 595,1 тыс. грн.

За эти деньги собирались финансировать следующие организации:

– Организация ветеранов Украины города Днепр

– Городское сообщество ветеранов инвалидов войны и вооруженных сил

– Организация ветеранов Украины микрорайона Таромское

– Украинский союз узников-жертв нацизма

– Днепропетровская городская организация Всеукраинского объединения ветеранов

– Днепропетровское объединение ветеранов Афганистана

Что интересно, 5 мая на сайте Днепровского горсовета появился проект решения о внесении изменений в вышеупомянутую программу социальной защиты. Среди изменений есть и увеличение финансирования деятельности ветеранских организаций до 3 млн 462,1 тыс. грн в 2017 году, и уже 19 млн 251,6 тыс. грн за 5 лет действия программы. Кроме того, к перечню организаций собирались добавить общественную организацию "Ветераны АТО Днепра".

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Больше подробностей о финансировании данных организаций нам рассказала директор департамента социальной политики Днепровского горсовета Людмила Козловская. По её словам, все без исключения организации ветеранов до недавнего времени вообще не отчитывались о своей работе, но сейчас департамент начал заставлять их это делать.

"Организации долгие годы почти не отчитывались о своей деятельности, и только сейчас мы начали у них требовать не только отчет о своей работе с членами организаций, но и отчет об использовании средств, которые выделялись на ведение их уставной деятельности. Каждая ветеранская организация, к примеру, должна время от времени проведывать своих членов, беспокоиться об их нуждах, сообщать органам социальной защиты о проблемах, что возникают у членов организации. Сами понимаете, ветераны — это в основном пожилые люди, которые нуждаются в дополнительном внимании. А в финансирование на ведение уставной деятельности ветеранских организаций входят деньги, которые выделяются для оплаты коммунальных услуг и "материального поощрения" руководства ветеранских организаций – председателя, секретаря, бухгалтера, каких-то другим работникам и т.д. Также каждая организация занимает определенное помещение, которое находится в коммунальной собственности города. Сами выплаты материальной помощи ведутся согласно нашей комплексной программы социальной защиты – через районные органы соцзащиты".

Что интересно, у департамента социальной политики на данный момент нет точных цифр по количеству членов в каждой организации. По словам Людмилы Козловской, с этим вопросом надо обращаться в саму организацию. Впрочем, это не мешает департаменту уменьшать или увеличивать финансирование той или иной организации.

"На каждую организацию финансирование выделяется согласно величине организации. Если с каждым годом количество, например, ветеранов Второй мировой войны только уменьшается, то соответственно уменьшается и поддержка самой организации. Но при этом соцвыплаты самим ветеранам не уменьшаются. А вот организация воинов АТО уже сейчас может насчитывать более 6 тыс. человек и конечно им будет наибольшее финансирование".

На самый главный вопрос о высказывании мэра про прекращение финансирования ветеранских организаций, директор департамента соцполитики ответила кратко:

"Я не берусь комментировать высказывания в ФБ. Пока нам никаких указаний от мэра города не поступало, и мы продолжаем готовить решения на ближайшую сессию городского совета. Возможно, на совещаниях в ближайшие дни ситуация прояснится".

Прояснить ситуацию с будущим финансированием ветеранских организаций, и объяснить позицию мэра по данному вопросу удалось заместителю городского головы Светлане Епифанцевой.

"По сложившейся ситуации я, в первую очередь, переговорила с нашим мэром, и нужно отдать должное, что Борис Альбертович с пониманием отнесся к данному вопросу. При нынешнем мэре впервые за более чем 20 лет ветеранские организации финансировались настолько сильно. 1 млн 200 тыс. только в этом году им было выделено. И это, не учитывая материальную помощь, которую оказали ветеранам. К примеру, 5000 грн было выдано – и участникам боевых действий, и детям войны – все категории, которых мы относим к статусу ветеранов. Ветеранские организации поддерживали, как могли. И в событиях 9 мая к огромному сожалению, немалую роль сыграли "псевдоветераны". Почему "псевдо"? Потому что из 809 настоящих ветеранов только человек 30-40 имеют возможность более-менее свободно передвигаться, остальные сидят дома".

По мнению Светланы Епифанцевой, некоторые ветеранские организации Днепра и стали ядром, на которое смогли опереться провокаторы кровавых событий 9 мая. В качестве примера она привела ветеранскую организацию Соборного района.

"Возьмем нашу районную ветеранскую организацию Соборного района (бывшего Жовтневого), там есть председатель – господин Охромий 1946 года рождения, который не является никаким ветераном. Такие люди являются просто манипуляторами, которые играют в политические игры, собирают своих людей и, естественно, не бесплатно".

Также заммэра заверила, что все соцвыплаты ветеранам всех категорий продолжатся. А вот ветеранские организации ждут проверки.

"Мэр не имел в виду, что ветераны перестанут получать помощь. Мы все так же будем продолжать о них заботиться. На протяжении последних лет мы задавали районным организациям вопросы – почему вы не можете купить ветеранам своим подарки, почему постоянно ходите и попрошайничаете? Но в ответ ничего. Поэтому "политических наперсточников" горсовет больше финансировать не будет – тех, кто "сегодня прибежали тут попросили, а потом побежали и подыграли другим за деньги". И конечно, мэр в ближайшее время даст поручение о том, чтобы проверить, куда они тратили столь большие деньги".

А вот организациям АТОшников финансирование увеличат.

"Днепр – это единственный город, где есть такие комплексные программы как "Семья героя", и мы единственные где есть специальное управление по делам воинов АТО. 100% что и материальная помощь, и поддержка организаций АТОшников будет значительно увеличена, так как количество воинов АТО у нас перевалило за 6 тыс. человек, и это достаточно немалый слой населения".

Мы же продолжим следить за ситуацией и всерьез возьмемся за расследование деятельности ветеранских организаций. Следите за обновлениями на сайте.