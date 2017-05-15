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    Киев

    "Безвиз наш". В Киеве штурмуют паспортные столы

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    Для того, чтобы получить биометрический паспорт, очередь нужно занимать в 5-6 утра, рассказывают киевляне. Или просто подождать несколько месяцев, пока спадет ажиотаж.
    Очередь в паспортный стол в одном из районов Киева
    Ярослав Кергет, facebook

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Центр предоставления административных услуг Шевченковской районной в Киеве государственной администрации не справляется с наплывом киевлян, желающих получить биометрический паспорт. Аналогичные ситуации и в других центрах столицы.

    По словам пользователей в Facebook, чтобы только подать документы на получение биометрического паспорта, очередь нужно занимать в 5-6 часов утра.

    "Чтобы подать документы на биометрический паспорт, очередь в паспортный сервис нужно занимать с 6-ти утра. Те, кто приходит во время открытия, уже могут не успеть подать документы. (…) Открываются новые центры, сервисы с электронными очередями, но все равно под дверью толпа людей и дядя со списком, который вписывает фамилии желающих получить паспорт", – написал журналист Денис Казанский.

    Денис Казанский, facebook
    Очередь в паспортный стол в одном из районов Киева

    А Ярослав Кергет сетует, что пришел за полчаса до открытия центра и оказался 114 в очереди на получение талона для сдачи документов на оформление биометрического загранпаспорта.

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    Ирина Риц добавляет, что пришла к центру за полтора часа до открытия, а зарегистрироваться смогла только в 10:01.

    "В электронной очереди 199. Часа 2-3 минимум на ожидание для подачи документов. Говорят отдельная очередь на фото. Для тех, кто собирается подавать документы на биометрику варианта 2: 1. Приходить к часам 4-5 утра. 2. Подождать пару месяцев", — рассказывает Риц.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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