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    Безвиз с ЕС. В паспортном центре объяснили причины длинных очередей

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (405)

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    Число украинцев, желающих получить загранпаспорта, выросло после решения ЕС по визам, сообщил пресс-секретарь государственного предприятия по выдаче загранпаспортов "Документ" Владимир Полищук.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Число украинцев, желающих получить биометрические загранпаспорта, увеличилось, в частности из-за предоставления Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь государственного предприятия по выдаче загранпаспортов "Документ" Владимир Полищук.

    Паспорт гражданина Украины
    УНИАН
    Безвизовые несовпадения: атака на паспортные центры и меры безопасности в ЕС

    Ранее сообщалось, что центр предоставления административных услуг Шевченковской районной государственной администрации в Киеве не справляется с наплывом горожан, желающих получить биометрический паспорт. Как отмечалось, аналогичные ситуации наблюдаются и в других центрах столицы.

    "Действительно, сейчас есть очереди возле наших центров. Это сезонная причина, потому что у нас возросло число людей, которые желают сегодня сделать загранпаспорт. Вторая причина – у нас долгое время не работали центры обслуживания граждан. Ну и третья причина более праздничная – это предоставление Украине права безвизовых путешествий в Европу", — сказал Полищук.

    Он отметил, что для ускорения процесса выдачи загранпаспортов увеличен рабочий день центров ГП "Документ", также предприятие работает в выходные.

    В апреле Министерство внутренних дел Украины сообщало, что оформление и выдачу биометрических паспортов приостанавливали на несколько дней из-за следственных действий Службы безопасности Украины относительно оператора связи.

    Совет ЕС по иностранным делам окончательно утвердил решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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