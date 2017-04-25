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    Генсек ОБСЕ нелестно высказался о реализации минских соглашений

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    (обновлено: )49521
    Генеральный секретарь ОБСЕ заявил, что медленный темп реализации минских соглашений ведет к разочарованию: "Но несправедливо, что наши собственные наблюдатели становятся жертвой этого разочарования".
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что организация разочарована медленными темпами реализации в Украине минских соглашений.

    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden
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    "Необходимо больше уважения к миссии. Медленный темп реализации минских соглашений, конечно, ведет к разочарованию. Но несправедливо, что наши собственные наблюдатели становятся жертвой этого разочарования", — сказал Заньер по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    При этом генсек отметил, что "обязательства по реализации этих соглашений лежат на сторонах конфликта, мы должны только помогать этому процессу, а реализация сводится к сторонам конфликта".

    Также он заверил, что миссия ОБСЕ продолжит работу на территории Украины, несмотря на недавний инцидент с подрывом автомобиля сотрудников Специальной мониторинговой миссии организации.

    "Мы и дальше будем работать в Украине, несмотря на этот ужасный случай", — сказал Заньер.

    По словам генсека ОБСЕ, представители миссии будут внимательнее относиться к мерам безопасности. "Мы будем работать и со странами-участниками, предоставляющими нам работников в течение следующих дней и недель. И мы будем должны найти баланс между тем, чтобы модальности нашей работы принимали во внимание, прежде всего, необходимость обеспечения физической безопасности наших наблюдателей", — сказал Заньер.

    С другой стороны, по его словам, необходимо позаботиться о том, чтобы миссия работала эффективно, "как прежде".

    Напомним, в результате подрыва автомобиля миссии в Донбассе один человек погиб, двое получили ранения.

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