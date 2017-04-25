Белый дом призвал Киев и ЛНР сотрудничать с ОБСЕ

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Вашингтон призывает все стороны конфликта в Украине сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента с подрывом машины миссии в Донбассе, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента", — сказал он. Спайсер также отметил, что США глубоко опечалены смертью американца, выражают глубокие соболезнования семье погибшего.

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В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что данный инцидент доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.