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    "Не обезопасит". В ОБСЕ отвергли идею вооружения наблюдателей

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (208)

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    Вооружение наблюдателей ОБСЕ не поможет в обеспечении их безопасности в Донбассе, заявил заместитель руководителя команды наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауг.
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Украинское фото

    ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости Украина. Вооружение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не поможет в обеспечении их безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя команды наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауга.

    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko
    Подрыв патруля миссии ОБСЕ актуализировал "Минск-2"

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

    "Важно понимать, что больше наблюдателей или возможность потенциально вооружить наблюдателей никак не поможет в той угрозе, с которой мы постоянно сталкиваемся. Как например, с минами или, например, миной, которая взорвалась в воскресенье", — сказал он на брифинге во вторник.

    Далхауг уточнил, что любые изменения мандата ОБСЕ будут произведены постоянным советом в Вене. "Любые изменения нашего мандата будут произведены постоянным советом в Вене. На данный момент нет никаких упоминаний о введении вооруженных миссий", — заявил он.

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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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