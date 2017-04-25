"Не обезопасит". В ОБСЕ отвергли идею вооружения наблюдателей

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости Украина. Вооружение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не поможет в обеспечении их безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя команды наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауга.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

"Важно понимать, что больше наблюдателей или возможность потенциально вооружить наблюдателей никак не поможет в той угрозе, с которой мы постоянно сталкиваемся. Как например, с минами или, например, миной, которая взорвалась в воскресенье", — сказал он на брифинге во вторник.

Далхауг уточнил, что любые изменения мандата ОБСЕ будут произведены постоянным советом в Вене. "Любые изменения нашего мандата будут произведены постоянным советом в Вене. На данный момент нет никаких упоминаний о введении вооруженных миссий", — заявил он.

Читайте также: Спецкор о подрыве авто ОБСЕ в зоне АТО

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.