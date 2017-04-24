ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто - спецкор

Фото: OSCE/Curtis Budden

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 23 апреля, автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В результате один из членов миссии — гражданин США — погиб. Об этом сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Еще двое — граждане Германии и Чехии, получили ранения и были доставлены в больницу в Луганске. Другие три члена патруля, которые не пострадали от взрыва, были доставлены на базу миссии, расположенную в этом районе. Хуг также отметил, что мин на пути миссии не должно было быть, потому что по этому маршруту ездили и ранее. REUTERS Alexander Ermochenko Подрыв патруля миссии ОБСЕ актуализировал "Минск-2"

О ходе расследования подрыва автомобиля СММ ОБСЕ сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецке Артем Маслаков.

Что на данный момент известно по поводу взрыва?

— Это действительно сейчас самый главный вопрос, потому что так называемая народная милиция ЛНР заявляет, что наблюдатели отклонились от маршрута, по которому должны были двигаться. ОБСЕ назначило свое внутреннее расследование. С той стороны также обещают провести объективное расследование, насколько это возможно. Те результаты, которые должны появиться уже сегодня, должны дать ответ на главный вопрос: откуда там взялась мина и по заданному ли маршруту двигались представители миссии. Здесь я все-таки соглашусь с Хугом, поскольку наблюдатели максимально избегают опасности. Об этом говорят и местные жители, которые отмечают, что как только есть какая-то опасность или угроза для жизни, наблюдатели ОБСЕ прекращают свое патрулирование и возвращаются на базу — это их базовый принцип.

Приостановлена ли работа наблюдателей миссии ОБСЕ в регионе?

— Они говорят, что в Донецке работают в обычном режиме, что касается луганской зоны: пока что наблюдатели не комментируют изменение своих маршрутов и своей работы. Однако машины есть и они перемещаются по городу. Это отмечают люди. Поэтому миссия продолжается. Наблюдатели нигде не спрятались и не прекратили свою деятельность — это точно. Думаю, все-таки будет пересмотрена система их работы.

Что-то известно о состоянии двух раненных наблюдателей миссии ОБСЕ?

— Врачи луганской больницы общаются с журналистами крайне неохотно. Они говорят, что жизни раненных на данный момент ничто не угрожает.

Каким образом происходит процесс разминирования на неподконтрольной Украине территории?

— Это действительно большой вопрос, который касается серой зоны, приближенной к линии разграничения. Разминирование на этих территориях ведутся исключительно силами вооруженного противника. Они не сообщают, где, когда и что они разминировали. Поэтому опасность подорваться крайне высока, особенно там, где идут постоянные бои.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в поминальные дни два кладбища в Донецке будут закрыты из-за боевых действий.