В ЛНР обвинили в подрыве патруля миссии ОБСЕ "украинских диверсантов"

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Недалеко от места подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе были обнаружены следы украинских диверсантов, заявил журналистам начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной ЛНР Александр Александров.

"В ходе проведенной 24 апреля 2017 года подразделениями Народной милиции ЛНР инженерной разведки местности на месте подрыва экипажа миссии ОБСЕ в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР, в 500 метрах от указанного места была выявлена так называемая "лежка" (укрытие для наблюдения — ред.), организованная украинской диверсионно-разведывательной группой", — заявил представитель Генпрокуратуры.

Как отметил Александров, удалось установить, что диверсионная группа состояла из трех человек.

Напомним, Минобороны заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах. Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.