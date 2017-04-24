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    В ЛНР обвинили в подрыве патруля миссии ОБСЕ "украинских диверсантов"

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (187)

    (обновлено: )10830
    В ходе проведенной подразделениями Народной милиции ЛНР инженерной разведки местности на месте подрыва экипажа миссии ОБСЕ в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР, в 500 метрах от указанного места была выявлена так называемая "лежка".
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Недалеко от места подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе были обнаружены следы украинских диверсантов, заявил журналистам начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной ЛНР Александр Александров.

    ОБСЕ
    lug-info.com
    Подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе: кадры с места ЧП

    "В ходе проведенной 24 апреля 2017 года подразделениями Народной милиции ЛНР инженерной разведки местности на месте подрыва экипажа миссии ОБСЕ в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР, в 500 метрах от указанного места была выявлена так называемая "лежка" (укрытие для наблюдения — ред.), организованная украинской диверсионно-разведывательной группой", — заявил представитель Генпрокуратуры.

    Как отметил Александров, удалось установить, что диверсионная группа состояла из трех человек.

    Напомним, Минобороны заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах. Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

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