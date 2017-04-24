Могерини прокомментировала подрыв машины ОБСЕ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Инцидент с подрывом на мине в Донбассе автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ, в результате которого один из них погиб, делает особенно актуальным вопрос выполнения дорожной карты на основе Минских соглашений, считает глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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"Мы обменялись мнениями о том, как мы можем развивать наши отношения и каким образом мы можем воплотить в жизнь ту дорожную карту, которая основана на минских соглашениях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов. Мы в Европейском союзе считаем, что этот вопрос стал особенно актуальным после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ", — сказала она журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Москва будет влиять на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики для выполнения ими минских соглашений по урегулированию.

"Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.