Подрыв авто СММ ОБСЕ будет иметь серьезные последствия - военный эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 23 апреля, автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В результате один из членов миссии — гражданин США — погиб. Об этом сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Еще двое — граждане Германии и Чехии, получили ранения и были доставлены в больницу в Луганске. Другие три члена патруля, которые не пострадали от взрыва, были доставлены на базу миссии, расположенную в этом районе. Хуг также отметил, что мин на пути миссии не должно было быть, потому что по этому маршруту ездили и ранее.

Волонтеры из международных неправительственных организаций неоднократно сообщали, что наиболее заминированные территории на Донбассе находятся вблизи четырех городов: Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской.

Процесс разминирования на Донбассе прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун:

"Процесс разминирования — это очень долгая и кропотливая работа. Тем более тогда, когда нет паспортов минных полей. Дело в том, что неподконтрольная территория, как правило, не составляет или очень примитивно составляет поля минирования, поэтому разобраться, где было минное поле, а где не было — очень тяжело. Поэтому это очень сложный процесс, и если брать опыт послевоенный, после Второй Мировой, и опыт разминирования в Африке, на Ближнем Востоке, то это длится годами. Данных о том, какая часть потенциально опасной территории разминирована на сегодняшний день нет.



По поводу миссии ОБСЕ, возможно раньше наблюдателям удавалось проехать, не задев фугас. Дело в том, что это мина ТМ-62. Она взрывается при нагрузке 200 килограммов и более. Поэтому она предназначена для подрыва танков и тяжелой бронетехники. Так что вполне допустимо, что машины ездили и этот квадратный метр объезжали и не наезжали на взрыватель.



Я глубоко убежден, что это обязательно скажется на работе. Инструкции по поводу обеспечения безопасности будут ужесточены. Я допускаю, что миссия ОБСЕ будет более правдиво и точно фиксировать сторону, которая не выполняет минские договоренности. Учитывая гибель наблюдателя, вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс может повлиять, но здесь очень много нюансов. Миротворческая миссия вводится тогда, когда этого желают обе стороны. Я думаю, противоположная сторона не захочет, чтобы там была миссия ООН. Также должно быть решение самой ООН, а Россия может заблокировать это решение. Тут много моментов, над которыми нужно работать нашим дипломатам", — сказал Ковтун.

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Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в поминальные дни два кладбища в Донецке будут закрыты из-за боевых действий.