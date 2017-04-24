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    Подрыв машины ОБСЕ в Донбассе: открыто дело по статье "теракт"

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (180)

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    В прокуратуре Луганской области, на контроле которой находится ход расследования, напомнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией.
    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. По факту подрыва машины СММ ОБСЕ в Донбассе возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

    На месте подрыва авто ОБСЕ
    Скриншот с Youtube
    Спецкор о подрыве авто ОБСЕ в зоне АТО

    Накануне патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. Сообщалось, что погибшим был гражданин Великобритании Джозеф Стоун. В понедельник тело погибшего наблюдателя передали на территорию, подконтрольную официальным властям.

    "В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии. По данному факту управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

    Смотрите также: Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

    Ход расследования уголовного производства находится на контроле прокурора Луганской области.

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