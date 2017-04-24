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    Пострадавшие при подрыве машины ОБСЕ выписаны из больницы

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (187)

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    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что пострадавшим при подрыве на мине в Донбасс была оказана высококвалифицированная скорая помощь.
    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Наблюдателей СММ ОБСЕ, пострадавших при подрыве на мине в Донбассе, выписали из больницы, заявил журналистам и.о. министра здравоохранения самопровозглашенной ДНР Игорь Соляник, сообщает корреспондент РИА Новости из Луганска.

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    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

    "На утро были проведены дополнительные осмотры потерпевших, их состояние улучшилось… выписаны из больницы по непосредственной просьбе (просьбе СММ ОБСЕ — Ред).", — заявил Соляник.

    Он уточнил, что пострадавшим была оказана высококвалифицированная скорая помощь. "Состояние поступившей – сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести черепно-мозговая травма. У мужчины — средней тяжести, многочисленные ушибы от минно-взрывной волны, еще контузия", — добавил спикер.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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