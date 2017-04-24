Минобороны обвинило в подрыве машины ОБСЕ ополченцев

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Глава ДНР Александр Захарченко заявил ранее, что это провокация со стороны Киева. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что обстоятельства ЧП требуют изучения, завтра этот вопрос будет обсуждаться на встречах генсека ОБСЕ Ламберто Заньера в Москве.

"Хотим отметить, что вся ответственность за эту трагедию лежит на боевиках, потому что упомянутый район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями так называемой ЛНР", — сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель ведомства Александр Мотузяник.

Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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