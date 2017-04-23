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    Политика

    Киев обещает объективное расследование подрыва авто ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (161)

    (обновлено: )24303
    В МИД Украины выразили соболезнования семье погибшего сотрудника СММ ОБСЕ. В Киеве уверены, что инцидент является попыткой запугать сотрудников миссии ОБСЕ.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В МИД Украины заявили, что Киев сделает все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование инцидента с автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ
    Канал "Народная милиция ЛНР" в Youtube
    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

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    "Украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления с целью привлечения виновных к ответственности", — говорится в заявлении.

    В МИД Украины также выразили соболезнования семье погибшего сотрудника миссии. При этом в Киеве уверены, что инцидент является попыткой запугать сотрудников миссии ОБСЕ.

    Ранее сообщалось, что в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун. 

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