Киев обещает объективное расследование подрыва авто ОБСЕ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В МИД Украины заявили, что Киев сделает все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование инцидента с автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

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"Украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления с целью привлечения виновных к ответственности", — говорится в заявлении.

В МИД Украины также выразили соболезнования семье погибшего сотрудника миссии. При этом в Киеве уверены, что инцидент является попыткой запугать сотрудников миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун.