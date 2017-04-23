Эра торговли завершена, наступает эра науки – посол КНР

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Многие китайские бизнесмены, предприниматели хотят развивать свой бизнес в Украине и имеют интересы в разных сферах – сельское хозяйство, транспорт, логистика, энергетика и другие. Но для того, чтобы они вложили средства, необходимы определенные условия, прежде всего, нужно обеспечить безопасность инвестиций. А тогда возможны прорывы в не только в традиционных сферах, но и в сфере НТР. Об этом сказал посол КНР в Украине Ду Вэй на пресс-конференции в Киеве.

"Пока это (инвестирование) остается в намерениях. Для реализации этих инвестиций надо решить ряд вопросов и сделать много работы. Я думаю, самое главное – это обеспечить безопасность инвестиций и (решить проблему – Ред.) как получить после инвестирования прибыль", — сказал Ду Вэй.

Он также сообщил, что "в последние годы от официальной стороны Китая, и от предприятий, бизнесменов, в Украину поступили инвестиции, если говорить о совокупной сумме, то она превышает семь миллиардов американских долларов".

Однако большая часть этой суммы не освоена, средства лежат на счетах в банках, отметил дипломат, добавив, что считает важной задачей поиск путей наилучшего использования этих денег.

Ду Вэй отметил, что китайские инвесторы стараются найти в Украине новые отрасли для вложения средств, в частности, готовы финансировать научно-технические исследования. К традиционным сферам интереса китайских инвесторов (авиастроение, космос), по словам посла, можно добавить такие направления, как "IT, новые материалы, новые энергии и так далее".

Ду Вэй подчеркнул, что Украина имеет очень сильные фундаментальные научные исследования и высококачественных научных сотрудников, но – "проблема в явно недостаточном финансировании в научно-технической области". Китай способен в этом помочь.

Кроме того, Китай знает, как превратить научно-технические результаты в реальные продукты на рынке, и в этом плане может поделиться опытом, сказал дипломат.

По его словам, в отношениях Киева и Пекина "эра торговли, купли-продажи готовых продуктов, уже завершена, и в дальнейшем Китай и Украина должны идти по пути совместных научных исследований и создания новых научно-технических продуктов, вместе осваивать международный рынок".

О возможностях Китая в сфере НТИ и в других сферах украинцы смогут узнать во время Недели культуры Китая, которая откроется в Украинском доме в понедельник, 24 апреля.

Ранее глава профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков заявлял, что "происходит процесс кадрового вымирания науки в Украине": люди старшего поколения уходят, а молодежь в науку уже не идет.

Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что украинское правительство никогда не обещало защищать иностранные инвестиции, профессиональных инвесторов, но стремится защищать малый бизнес, пенсионеров и мелких вкладчиков.