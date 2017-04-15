Стрельба произошла в ресторане торгового центра Аризоны, есть погибшие

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в ресторане одного из торговых центров американского штата Аризона погибли два человека и один получил ранения, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным шерифа полиции округа Пима Коди Гресса, инцидент произошел вечером в пятницу в ресторане Firebirds, расположенном в торговом центре La Encantada на севере города Тусон.

Сообщается, что причиной стрельбы стала ссора. В настоящий момент не известно, почему стычка переросла в стрельбу.

Как сообщает телеканал, в тот момент в ресторане находилось несколько человек. В результате стрельбы одна из посетительниц получила ранение в ногу и сейчас находится в больнице.

"Эти три человека были знакомы, однако нам не известно об их взаимоотношениях", — заявил Гресс.

@EJJunkerKOLD Стрельба произошла в ресторане торгового центра Аризоны

Напомним, 14 апреля мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения.