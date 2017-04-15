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    Стрельба произошла в ресторане торгового центра Аризоны, есть погибшие

    (обновлено: )5501
    Инцидент произошел вечером в пятницу в ресторане Firebirds, расположенном в торговом центре La Encantada на севере города Тусон. Причиной стрельбы стала ссора.
    Стрельба произошла в ресторане торгового центра Аризоны
    @abc15

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в ресторане одного из торговых центров американского штата Аризона погибли два человека и один получил ранения, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

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    По данным шерифа полиции округа Пима Коди Гресса, инцидент произошел вечером в пятницу в ресторане Firebirds, расположенном в торговом центре La Encantada на севере города Тусон.

    Сообщается, что причиной стрельбы стала ссора. В настоящий момент не известно, почему стычка переросла в стрельбу.

    Как сообщает телеканал, в тот момент в ресторане находилось несколько человек. В результате стрельбы одна из посетительниц получила ранение в ногу и сейчас находится в больнице.

    "Эти три человека были знакомы, однако нам не известно об их взаимоотношениях", — заявил Гресс.

    @EJJunkerKOLD
    Стрельба произошла в ресторане торгового центра Аризоны

    Напомним, 14 апреля мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения.

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