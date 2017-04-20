Украина договорилась о запуске торгового поезда в Иран

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по результатам встречи с иранской делегацией.

"Министр инфраструктуры Украины отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года", — сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Омелян также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.

В связи с ужесточением РФ требований к транзиту товаров, следующих из Украины, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый "Шелковый путь", который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.