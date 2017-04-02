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    НБУ: торговая блокада Донбасса увеличит дефицит платежного баланса

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (219)

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    По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, торговая блокада Донбасса приведет к расширению дефицита текущего счета платежного баланса до 4,3 млрд долларов в этом году.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Из-за блокады Донбасса дефицит платежного баланса Украины увеличится до 4,3 млрд долларов в 2017 году, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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    "Сегодня реалии другие, и блокада является их частью, которая приведет, в частности, к расширению дефицита текущего счета платежного баланса до 4,3 млрд долларов в этом году", — отметила глава НБУ в интервью "Укринформу".

    При этом Гонтарева добавила, что НБУ не отступится от планов смягчения валютных ограничений.

    "А, как вы знаете, мы проводим валютную либерализацию, исходя из наличия благоприятных условий, чтобы не дестабилизировать валютный рынок. Поэтому мы продолжаем придерживаться озвученных планов валютной либерализации и намерены и в дальнейшем смягчать ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, но скорость этого процесса будет зависеть от ситуации в экономике", — сказала Гонтарева.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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    СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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