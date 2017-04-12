Не нужно иллюзий. Блинов о транше МВФ и экономике Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

На днях Международный валютный фонд опубликовал текст меморандума о сотрудничестве с Украиной, соблюдение рекомендаций которого должно гарантировать дальнейшее кредитование нашей страны. В частности, в мае текущего года МВФ ожидает от Украины расширения полномочий НАБУ и Нацбанка, создания антикоррупционного суда и Службы финансовых расследований. Также до конца весны должно быть принято решение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

Еще одним важным пунктом рекомендаций МВФ является принятие уже до конца апреля закона о пенсионной реформе. Крайний срок окончательного запуска реформы определен на 1 января 2018 года.

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"Все уже начали говорить о пятом транше – когда он может быть получен и на каких условиях.



Во-первых, он не может быть получен в срок, потому что 15 мая – дата, указанная в последней версии Меморандума вообще не реалистична. И в силу того, что мы понимаем, какие пертурбации сейчас будут происходить в украинском правительстве, и в силу того, как у нас работает украинский парламент.



Напомню, что 14 апреля, аккурат в годовщину премьерства Гройсмана, парламент завершает свою работу перед пасхально-майскими праздниками и вернется в сессионный зал 16 мая", – сказал экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По словам экономиста, он не представляет, как любой из вариантов закона по пенсиям и по земле пройдет утверждение парламентом.

"И с этим, мне кажется, связаны массовые отставки – это и глава Национального банка, и ситуация вокруг фонда Госимущества, есть у нас еще и Антимонопольный комитет, плюс у нас в любом случае грядут перестановки в правительстве", – считает Блинов.

Экономист обратил внимание, что во время обсуждения отставки главы Нацбанка адепты нынешнего правления Национального банка говорили о том, что нельзя бросать программу МВФ, поскольку в противном случае Украина не выплатит долг в ближайшие 4 года.

"Наконец-то начинают признавать, что реструктуризация "имени 2015 года" не была успешной. Действительно, без Международного валютного фонда Украине будет просто нереально выплатить 14 миллиардов долларов в течение 2018-2021 годов, и речь только о внешнем государственном гарантированном долге.



Во-вторых, совершенно понятно, что заявления министра финансов Данилюка о том, что мы выйдем на внешние рынки и займем сейчас миллиард, потом два, и займем три и перекроем все это – не очень хорошо звучит. Украина сегодня как заемщик имеет рейтинг либо СС либо С, что на одну ступеньку отличается от дефолтного рейтинга. Поэтому МВФ в данной ситуации является кредитором последней инстанции", – сказал Блинов.

Экономист подчеркнул, что кредиты от международных организаций не работают, поэтому правительству не стоит ими увлекаться.

"Они идут либо на проедание, если идут в бюджет. А если они идут от МВФ на счета Национального банка – они не идут никуда, а лежат там до следующего возврата, а в этом году нам нужно вернуть МВФ 1,2 млрд долларов, то есть чуть больше, чем мы сейчас получили. Плюс идет начисление процентов, пусть небольших, но по последнему миллиарду все равно 100 миллионов долларов нам "натикает" за эти годы.



С одной стороны, мы создаем "подушку" – у нас хорошие показатели резервов, которыми все гордятся, но при этом мы должны понимать, что это платный ресурс и он не идет на экономику", – заключил эксперт.