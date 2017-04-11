Гройсман обсудил с МВФ реформы, необходимые для следующего транша

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман и глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден в ходе встречи во вторник обсудили подготовку к приватизации государственных компаний и проведению земельной и пенсионной реформ в стране, от которых зависит выделение Украине очередного транша, сообщает Правительственный портал.

"Мы приветствуем, что в числе ваших приоритетов – земельная и пенсионная реформы. И мы всегда готовы оказывать помощь. Поэтому мы ведем переговоры с вашими коллегами в правительстве о том, как продвигать эти реформы, — ван Роден.

В свою очередь Гройсман поблагодарил МВФ за сотрудничество и подчеркнул, что обсуждение этих реформ в Украине продолжается, соответствующие законопроекты будут готовы в ближайшее время.

При этом Гройсман отметил, что вопрос земельной реформы является особо чувствительным для Украины. По его словам, правительство выступает "категорически против любых возможностей, которые могли бы использовать олигархические структуры для скупки земельного ресурса".

Говоря о пенсионной реформе, представитель МВФ подчеркнул, что дискуссии по этому поводу ведутся довольно активно, и проект реформы уже содержит много хороших элементов, но его окончательное формирование требует времени. Вместе с тем Владимир Гройсман напомнил, что техническая работа по этим вопросам должна завершиться уже в мае.

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"По пенсионной реформе и реформе земли мы вышли на хорошую формулу, которая может быть одобрена (парламентом). Я хочу, чтобы результат был положительным ", — цитирует Правительственный портал Гройсмана.

Он также представил партнерам из МВФ идею продажи неэффективных госкомпаний через систему электронных государственных закупок ProZorro и акцентировал внимание на том, что сейчас в Украине необходимо обновить работу Фонда государственного имущества как ключевого органа по продаже госактивов.

"Приватизация неэффективных государственных предприятий нам нужна как воздух. Будем работать в этом направлении ", — передает пресс-служба слова главы правительства.

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Международный валютный онд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.