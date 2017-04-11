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    Дьяченко: правительство обязалось перед МВФ экономить на гражданах

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (398)

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    По словам политического эксперта Елены Дьяченко, Кабинет министров Украины обязался перед Международным валютным фондом экономить за счет граждан.
    РИА Новости Украина

    "Самого договора (между Кабмином и МВФ — Ред), в рамках которого мы читали несколько меморандумов никто не видел. На сайте Минфина он отсутствует, но из тех пресс-релизов МВФ, которые доступны, можно сказать, что правительство взяло на себя обязательства экономить за счет граждан и зарабатывать за счет граждан", — сказала Елена Дьяченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    МВФ 3 апреля принял решение выделить Украине очередной транш кредита на 1 миллиард долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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