Дьяченко: правительство обязалось перед МВФ экономить на гражданах

"Самого договора (между Кабмином и МВФ — Ред), в рамках которого мы читали несколько меморандумов никто не видел. На сайте Минфина он отсутствует, но из тех пресс-релизов МВФ, которые доступны, можно сказать, что правительство взяло на себя обязательства экономить за счет граждан и зарабатывать за счет граждан", — сказала Елена Дьяченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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МВФ 3 апреля принял решение выделить Украине очередной транш кредита на 1 миллиард долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.