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    Дьяченко: как западные кредиты растлевают украинскую коррупцию

    (обновлено: )6010
    Каждый раз, когда нам Запад вежливо говорит, что мы недостаточно боремся с коррупцией, имеется в виду, что власть ворует международные кредиты и помощь, уверена политический эксперт Елена Дьяченко.
    Политический эксперт Елена Дьяченко
    Елена Дьяченко, facebook

    РИА Новости Украина

    Украина оказалось первой в рейтинге по уровню коррупции, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young. В рейтинге фигурируют 41 страна Европы, Ближнего Востока, Африки и Индии. Наиболее коррумпированной респонденты признали Украину – за страну проголосовали 88%. Самые низкие проявления коррупции в бизнесе показали Дания, Норвегия и Финляндия.

    Ранее Запад, в том числе международные кредиторы, неоднократно заявляли, что Украине стоит активнее бороться с коррупцией. 

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    "Каждый раз, когда нам Запад вежливо говорит, что мы недостаточно боремся с коррупцией, имеется в виду, что власть ворует международные кредиты и помощь", – отметила на своей странице в Facebook политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. 

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