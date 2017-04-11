Дьяченко: как западные кредиты растлевают украинскую коррупцию

РИА Новости Украина

Украина оказалось первой в рейтинге по уровню коррупции, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young. В рейтинге фигурируют 41 страна Европы, Ближнего Востока, Африки и Индии. Наиболее коррумпированной респонденты признали Украину – за страну проголосовали 88%. Самые низкие проявления коррупции в бизнесе показали Дания, Норвегия и Финляндия.

Ранее Запад, в том числе международные кредиторы, неоднократно заявляли, что Украине стоит активнее бороться с коррупцией.

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"Каждый раз, когда нам Запад вежливо говорит, что мы недостаточно боремся с коррупцией, имеется в виду, что власть ворует международные кредиты и помощь", – отметила на своей странице в Facebook политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.