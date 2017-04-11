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    Блинов: Украина не получит пятый транш кредита МВФ вовремя

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (396)

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    По словам экономического эксперта Андрея Блинова, следующий транш Международного валютного фонда никак не может быть получен правительством Украины в соответствии с датой, указанной в меморандуме.
    РИА Новости Украина

    "Во-первых, он (транш — Ред.) не может быть получен в срок, потому что 15 мая это дата, указанная в последней версии меморандума, вообще нереалистична, и в силу того, что мы понимаем какие пертрубации будут происходить в украинском правительстве сейчас, и в силу того, как у нас работает украинский парламент. Напомню, 14 числа парламент завершает свою работу перед пасхально-майскими праздниками и вернется в сессионный зал 16 мая. То есть 32 дня пройдут без сессионных заседаний", — сообщил Андрей Блинов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    МВФ 3 апреля принял решение выделить Украине очередной транш кредита на 1 миллиард долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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