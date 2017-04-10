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    НБУ ждет очередную миссию МВФ в мае

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (393)

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    Как отмечается, на следующей неделе руководство Нацбанка планирует отправиться в Вашингтон. НБУ рассчитывает на приезд в Киев в мае миссии МВФ в рамках четвертого пересмотра программы макрофинансового кредитования.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины рассчитывает на приезд в Киев в мае миссии МВФ в рамках четвертого пересмотра программы макрофинансового кредитования, сообщил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб.

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    "Будет где-то в мае", — сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос об ожидаемых сроках прибытия миссии МВФ в Украину.

    Он добавил, что на следующей неделе руководство Нацбанка планирует отправиться в Вашингтон.

    МВФ 3 апреля принял решение выделить Украине очередной транш кредита на 1 миллиард долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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