Павлив: что будет Украина "должна" Западу за транш МВФ и безвиз

РИА Новости Украина

За минувшую неделю Украина получила сразу несколько "пряников" от Запада: в первую очередь это, конечно, 1 миллиард долларов нового транша от МВФ и голосование в Европарламенте по либерализации визового режима с ЕС.

Украинские власти, разумеется, заявили о победах, но сразу же появились версии, что внезапно подобревший Запад сделал это не просто так и Украине придется пойти на некие встречные шаги.

Какими они могут быть? На этот вопрос на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответил политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

Он считает, что большую роль в "подарках" от Запада сыграла активность канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Посмотрите, основные акторы, которые могут повлиять (на ситуацию в Украине — Ред.): это Соединенные Штаты, это Берлин, это Париж. Брюссель — это в некотором смысле консолидированный "БерлиноПариж". Опосредованным образом, через вторичные, косвенные инструменты, (может влиять) конечно же, Москва. Но не через дипломатические. В дипломатическом смысле все, что будет предлагаться Москвой, будет делаться ровно противоположное. Хорошо это или плохо — это уже десятый вопрос", — сообщил политолог.

Он кратко проанализировал, насколько ведущие мировые игроки заинтересованы в разрешении украинского кризиса.

Что касается Соединенных Штатов, их повестка сильно отстранена от украинской, уверен эксперт.

"Заявление (посла США в Украине) Йованович, что если Украина выйдет из минских соглашений, может потерять поддержку, "это скорее следствие телефонных разговоров, которые произошли между Олландом, Меркель, Трампом и Путиным. Где, по-видимому, Меркель сформулировала необходимость ситуативно более активной позиции США", — отметил Павлив.

Французам сейчас тоже, что называется, "не ко времени", поскольку у них актуализирована избирательная кампания, продолжил политолог. Более того, во Франции она проходит по классическому сценарию избирательных кампаний на постсоветском пространстве — с заказными делами, обсыпаниями мукой, добавил эксперт.

В РФ же, считает Павлив, уже стартовала избирательная кампания марта 2018 года (президентских выборов): "они уже в этой, во внутренней повестке".

"Единственные, кому все еще актуальны минские соглашения — это Берлин и Меркель. Это была ее передовая технология расширения на Восток — Восточное партнерство. Это была ее идея — Нормандский формат. Она была провальным модератором. И сейчас она все еще — полагаю, что до мая-июня — будет пытаться это все актуализировать. У меня большие сомнения на этот счет. Просто если у нее получится, она наденет на себя орден и пойдет с этим орденом на избирательную кампанию против Шульца. Если нет — ее поражением Шульц не преминет использовать", — сказал политолог.

Эксперт отметил, что "каким-то образом они, конечно, заставили международные институции дать транш МВФ, хотя он не предполагался, они заставили сейчас европейское сообщество пойти на голосование по либерализации визового режима с ЕС".

"Это все связано с попытками продвинутся в этих вопросах. У них ничего не получится, я абсолютно убежден. Реализация минских соглашений совершенно не в интересах Порошенко — конъюнктурных, электоральных интересах. Поэтому, я думаю, к июню все это затухнет", — спрогнозировал Михаил Павлив.

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