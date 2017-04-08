Полховский: $1 млрд транша МВФ - ничто для Украины

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

Какое значение для Украины имеет выделение очередного транша МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Этот миллиард — это не столько деньги, и, по большому счету, для нашей страны миллиард — это ничто, если — как все смеются — сложить декларации наших вельмож, то там гораздо больше миллиарда можно насобирать. Это больше подтверждение того, что Украина так или иначе движется по удобоваримой дорожке, которую начертило всемирное сообщество, условно говоря, либо МВФ, либо другие финансовые институты, для того, чтобы Украина все-таки вписалась в те правила игры, которые сформированы на Западе", — отметил экономист.

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Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.