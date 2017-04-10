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    Гонтарева: в МВФ были не в восторге от моей отставки

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (98)

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    Как отметила Валерия Гонтарева на пресс-конференции в понедельник, она давно проинформировала Международный валютный фонд о своем решении уйти в отставку с поста главы НБУ.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Международном валютном фонде не были в восторге от отставки главы Национального банка Валерии Гонтаревой. 

    В понедельник стало известно, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.

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    "Я давно проинформировала Международный валютный фонд о своем решении (уйти в отставку – ред.). Не могу сказать, что они были счастливы", — заявила Гонтарева в понедельник на пресс-конференции.

    Напомним, Гонтарева также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.

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