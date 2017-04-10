Гонтарева: в МВФ были не в восторге от моей отставки

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Международном валютном фонде не были в восторге от отставки главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

В понедельник стало известно, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.

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"Я давно проинформировала Международный валютный фонд о своем решении (уйти в отставку – ред.). Не могу сказать, что они были счастливы", — заявила Гонтарева в понедельник на пресс-конференции.

Напомним, Гонтарева также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.