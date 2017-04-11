Дьяченко: в угоду МВФ Украина отказалась от статуса социального государства

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Очередной миллиард долларов от МВФ уже поступил в резервы НБУ. Цена выделения следующего транша — целый ряд требований Фонда, которые Украина должна неукоснительно выполнить. Согласно Меморандуму с Международным валютным фондом, Украина обязуется значительно усилить требования к "упрощенке", которая создает заметный пробел в системе национального налогообложения.

Кроме того, правительство должно воздержаться от льготного налогообложения. Исключение будет сделано лишь для местных налогов на имущество для фирм, работающих в индустриальных зонах. Соответствующие регулятивные законы планируется принять в Верховной Раде уже до конца апреля этого года.

"Начиная с 2014 года, когда планировалась программа stand-by на 17 миллиардов долларов, из которых было получено 4,5 млрд долларов, а затем она была свернута и вместо нее была утверждена программа EFF, и заканчивая текущим моментом, несколько составов Кабинета министров Украины отказались от социальных гарантий, которые записаны и в Конституции, и в украинском законодательстве. В частности – индексирование зарплат и пенсий соответственно уровню инфляции, контроль правительства над ценами на социально значимые продукты и товары, а также тарифами на коммунальные услуги", — сказала директор консалтинговой компании "Партия власти", юрист Елена Дьяченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По мнению Дьяченко, подписав последнее соглашение с МВФ, правительство взяло на себя обязательства экономить за счет граждан и зарабатывать за счет граждан.

“Доходную часть бюджета планируют постоянно увеличивать в основном за счет прогрессивного налогообложения физических лиц, а расходную часть планируют постоянно урезать за счет сокращения выплат социальных пособий, которые выплачивались предыдущей властью, в том числе и "злочинной", — отметила эксперт.

Дьяченко констатировала, что на сегодняшний день Украина не является социальным государством, как это записано в Конституции.

“Прямым текстом и руководство МВФ, и представители украинского правительства, говорили о сокращении расходов госбюджета, в первую очередь, о замораживании выплат населению: пенсии, зарплаты, социальная помощь и так далее. Население оказывается, по сути, за чертой бедности", — подчеркнула юрист.

По ее словам, в Меморандуме содержится также ряд спорных условий, выполнить которые обязалось правительство Украины.

"Достаточно цинично режим упрощенного налогообложения назван "дырой" в госбюджете. Правительство взяло на себя обязательство избавиться от этого. Есть также обязательства повысить выплаты единого социального взноса на доходы физлиц, легализация добычи янтаря и азартных игр. Правительство Гройсмана уже в этом году пойдет так далеко, как не заходило еще ни одно из правительств: деньги планируется добывать изо всех возможных источников", — добавила Дьяченко.

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