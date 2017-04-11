наверх
11.04.201718:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Дьяченко: в угоду МВФ Украина отказалась от статуса социального государства

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (395)

    (обновлено: )7220
    По мнению директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, Украина потеряла статус социального государства после отказа от индексации пенсий и зарплат, а также отказа от контроля над тарифами ЖКХ и ценами на социально значимые продукты.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Очередной миллиард долларов от МВФ уже поступил в резервы НБУ. Цена выделения следующего транша — целый ряд требований Фонда, которые Украина должна неукоснительно выполнить. Согласно Меморандуму с Международным валютным фондом, Украина обязуется значительно усилить требования к "упрощенке", которая создает заметный пробел в системе национального налогообложения.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: что будет Украина "должна" Западу за транш МВФ и безвиз

    Кроме того, правительство должно воздержаться от льготного налогообложения. Исключение будет сделано лишь для местных налогов на имущество для фирм, работающих в индустриальных зонах. Соответствующие регулятивные законы планируется принять в Верховной Раде уже до конца апреля этого года.

    "Начиная с 2014 года, когда планировалась программа stand-by на 17 миллиардов долларов, из которых было получено 4,5 млрд долларов, а затем она была свернута и вместо нее была утверждена программа EFF, и заканчивая текущим моментом, несколько составов Кабинета министров Украины отказались от социальных гарантий, которые записаны и в Конституции, и в украинском законодательстве. В частности – индексирование зарплат и пенсий соответственно уровню инфляции, контроль правительства над ценами на социально значимые продукты и товары, а также тарифами на коммунальные услуги", — сказала директор консалтинговой компании "Партия власти", юрист Елена Дьяченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По мнению Дьяченко, подписав последнее соглашение с МВФ, правительство взяло на себя обязательства экономить за счет граждан и зарабатывать за счет граждан. 

    “Доходную часть бюджета планируют постоянно увеличивать в основном за счет прогрессивного налогообложения физических лиц, а расходную часть планируют постоянно урезать за счет сокращения выплат социальных пособий, которые выплачивались предыдущей властью, в том числе и "злочинной", — отметила эксперт.

    Доллары и гривны
    Украинское фото
    Транш наш, а что будет с курсом

    Дьяченко констатировала, что на сегодняшний день Украина не является социальным государством, как это записано в Конституции. 

    “Прямым текстом и руководство МВФ, и представители украинского правительства, говорили о сокращении расходов госбюджета, в первую очередь, о замораживании выплат населению: пенсии, зарплаты, социальная помощь и так далее. Население оказывается, по сути, за чертой бедности", — подчеркнула юрист.

    По ее словам, в Меморандуме содержится также ряд спорных условий, выполнить которые обязалось правительство Украины.

    "Достаточно цинично режим упрощенного налогообложения назван "дырой" в госбюджете. Правительство взяло на себя обязательство избавиться от этого. Есть также обязательства повысить выплаты единого социального взноса на доходы физлиц, легализация добычи янтаря и азартных игр. Правительство Гройсмана уже в этом году пойдет так далеко, как не заходило еще ни одно из правительств: деньги планируется добывать изо всех возможных источников", — добавила Дьяченко.

    Читайте также: О прозрачном процессе пародии на приватизацию

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева и Петр Порошенко. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США