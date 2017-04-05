Транш наш, а что будет с курсом

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов. Транш уже начал поступать в резервы Национального банка Украины.

Украина обязалась откорректировать курс гривны и ввести жесткую монетарную политику, чтобы выполнить поставленные цели по инфляции. Причиной стало ухудшение Фондом прогноза ожидаемого роста экономики Украины в 2017 году до 2% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

“Никаких изменений в моем прогнозе курса гривны в связи с получением транша нет. У нас основные факторы — это спрос и предложение на рынке, соответственно, была коррекция на фактор блокады, и мы не увидели существенного укрепления курса этой весной и этим летом. От того, что мы получили транш Международного валютного фонда изменения могут быть максимум на пять копеек. И то из-за того, что кто-то возрадуется, но это совершенно не принципиальный элемент, потому что эти деньги будут полностью находиться в золотовалютных резервах. И все мы знаем, что они в течение года уйдут, потому что нам нужно с процентами выплатить Фонду 1,2 млрд долларов. Поэтому существенного влияния на обменный курс это вообще не окажет", — сказал финансовый аналитик Андрей Блинов в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, ключевое влияние на обменный курс оказывает промышленность.

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"Все больше и больше приходит данных, что в марте ситуация в металлургии действительно значительно ухудшилась. Есть оперативные данные о сокращении выплавки по ряду изделий от 10 до 15 процентов. Подождем данных в целом по отрасли. Валютная выручка идет с опозданием от 30 до 90 дней, то есть понятно, что ее влияние будет несколько позднее. В целом, я абсолютно убежден, что мы бы укрепились этой весной даже до 25-26 гривен за доллар, если бы не ситуация с блокадой. Очевидно, что мы будем оставаться все ближайшее время где-то возле нынешней отметки 27, а осенью будет традиционный виток девальвации", — заключил Блинов.