О прозрачном процессе пародии на приватизацию

Виктор Скаршевский, эксперт по экономике

Более 3-х лет назад украинская власть объявила о наполеоновских планах приватизации предприятий, находящихся в государственной собственности. Все мы помним бравые заявления представителей правительства Украины, что без тотальной приватизации ни экономическое развитие, ни борьба с коррупцией невозможны.

И каковы же результаты?

За три года не было приватизировано ни одного крупного объекта. Ни одного.

С 2014 по 2016 год от приватизации в бюджет поступило аж 807 млн грн при плане на этот период 51,1 млрд грн. В 2017 году данная тенденция продолжается — за 2 месяца нынешнего года в бюджет от приватизации поступило 12 млн грн или 0,07% (!) от годового плана (см. Таблицу).

Таблица. Доходы бюджета от приватизации в 2014-2017, млрд грн

Более того, по информации Министерства экономического развития и торговли доля госпредприятий в украинской экономике увеличилась с 9,8% в 2013 до 11,3% в 2015 году. В 2016 году доля госпредприятий будет еще выше, потому что в конце 2016 года произошла национализация ПриватБанка.

В то время, пока глава Фонда госимущества за 2 года не смог приватизировать ни одного крупного объекта, глава Нацбанка национализировала крупнейший частный банк.

Получается, что происходит не приватизация госпредприятий, а огосударствление украинской экономики.

О чем вообще идет речь, если у правительства даже нет программы приватизации, т.е. ему нечего выполнять. Предыдущая программа приватизации, утвержденная Верховной Радой в январе 2012 года, закончилась еще в 2014 году, а новая так и не была принята. При этом правительство даже не предпринимает попытки разработать такую программу. Получается, что кроме лозунгов и деклараций в сфере приватизации ничего не происходит.

Основная причина провала приватизации в том, что, с одной стороны, нынешняя власть громогласно выступает за приватизацию, а с другой стороны сама же и саботирует этот процесс. В так называемых "запретных списках", находится всего 40-45 предприятий, на приватизацию которых должна дать согласие Верховная Рада. Но ведь никто не мешал и не мешает правительству и Фонду госимущества приватизировать оставшиеся 3000 предприятий. Для их приватизации или ликвидации не нужно никаких дополнительных законов.

Получается, что и правительство Яценюка, и правительство Гройсмана просто саботируют процесс приватизации. Иначе как объяснить тот факт, что не приватизируются даже те госпредприятия, которые отсутствуют в списке запрещенных к приватизации?

Заявляя о прозрачной и честной приватизации, правительства одновременно пытаются ввести ограничения на доступ к участию в приватизационных процессах.

Так, в июле 2015 года Арсений Яценюк заявил: "Мы начинаем прозрачную и честную приватизацию, и поэтому хотим, чтобы в ней принимали участие исключительно качественные иностранные инвесторы, а не бывшие украинские олигархи". И уточнил, что компанию Центрэнерго должны приватизировать "неукраинские" компании из Франции или Америки, с которыми он уже провел предварительные переговоры. Совсем недавно, при Премьере Гройсмане, в феврале 2017 года уже бывший глава Фонда госимущества Игорь Билоус добавил, что компанией Центрэнерго интересуются инвесторы из Турции, Индии, Кореи и Китая.

Владимир Гройсман почему-то не подхватил и не реализовал договоренности своего предшественника, ни Игоря Билоуса. Не захотел или договоренностей просто не было?

Показательной также является история с вечной приватизацией Одесского припортового завода. В августе 2015 года правительство Яценюка отложило приватизацию Одесского припортового завода по причине заниженной стоимости. В июле и декабре 2016 года, уже при Гройсмане, продажа не состоялась по причине завышенной стоимости. Сейчас вообще нет никакой внятной информации и позиции правительства о дальнейшей судьбе ОПЗ. Всегда найдутся причины оставить предприятие в государственной собственности, даже если они взаимоисключающие.

Как показывает история последних 3-х лет, отставка главы Фонда госимущества, Игоря Билоуса, ничего не поменяет в приватизационной политике. Впрочем, как и отставка Валерии Гонтаревой не повлияет проводимую денежно-кредитную политику. Ведь решения как принимались, так и будут приниматься вне этих ведомств.

Важно также подчеркнуть, что сама по себе приватизация не панацея от всех бед, как утверждают представители правительства и разные международные организации.

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Приватизация — это необходимое, но недостаточное условие для стимулирования экономического развития. Приватизация — это всего-навсего смена собственника – с государственного на частного.

В Украине же, где нет надежной защиты прав собственности в принципе, как государственной, так и частной, где не работает верховенство права, где не работает антимонопольный комитет, где постоянно усиливается налоговое давление, нет никакой гарантии, что эффективность работы приватизированных предприятий резко улучшиться и они привлекут дополнительные инвестиции и создадут новые рабочие места.